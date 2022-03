In occasione di un’intervista a Isola Party, Delia Duran fa un sacco di complimenti a Lulù Selassiè. Durante il percorso nella Casa, le due si sono unite ma ci sono stati anche molti momenti di scontro dovuti a una lite con Jessica. La modella venezuelana però sembra aver messo da parte i rancori e le lancia un bellissimo messaggio.

Come riporta Blogtivvu, Delia Duran dichiara: “Se mi manca Lulù? Lulù amore mio… è una persona stupenda, sensibile, dolcissima. Lei è molto simile a me. Siamo due persone impulsive però diamo tutto. Quando apriamo il cuore alle persone diamo tanto amore. Lulù ti mando un bacio, salutami Manuel e ti voglio un sacco di bene, sei una persona meravigliosa! “

Tra le due sembra davvero esserci un rapporto speciale, d’altronde quando la modella ha fatto il suo ingresso al GF Vip Lulù è stata tra le prime persone ad accoglierla insieme a Jessica. Non sono mancate discussioni a causa del famoso finto(?) bacio con Barù ma alla fine l’amicizia ha trionfato.

