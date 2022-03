Tra il leader dei Maneskin e la sua Giorgia sembra scoppiare la passione, il web si divide tra chi apprezza la loro esuberanza e chi la definisce esagerata.

Una spiaggia, il mare e tanta tanta passione. Damiano e Giorgia fanno una foto un po’ piccante e fuori le righe per movimentare il web. In effetti, il loro bacio sta facendo discutere in tanti tra commenti positivi e commenti negativi. Ciò che è evidente che non c’è alcun tipo di crisi da loro come era stato ipotizzato mesi fa, i due sembrano essere sempre più affiatati.

Il bacio incriminato tra Damiano e Giorgia

Due lingue che si toccano, belle in vista un bacio sicuramente molto passionale o quanto meno “fuori dagli schemi”. Entrambi sempre molto provocatori nei confronti del web, Damiano e Giorgia si scambiano effusioni in vacanza e il web si divide. I fan della coppia sono molto contenti di vedere tale affinità e ironia ma alcuni proprio non mandano giù tanta ostentazione. A corredo della foto Damiano scrive: “Ma con te tutto è più divertente“. Commenti a parte, la coppia sembra andare a gonfie vele sempre spregiudicata ma unita, felice e innamorata. Ecco il post:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG