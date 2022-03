Tra i Ferragnez l’amore è sempre più grande e prezioso sopratutto in questa situazione difficile dovuta alla malattia del rapper: in un video i due dimostrano ancora una volta quanto sono complici e felici.

Sempre più uniti e innamorati, in queste ore Fedez e Chiara Ferragni si sono baciati sul letto dell’ospedale dove Fedez è ricoverato. Il rapper si è operato per la rimozione del tumore al pancreas e sua moglie gli è rimasta accanto tutti i giorni. Il loro gesto vuole dimostrare come nei momenti di difficoltà il vero amore rimane e diventa più forte di prima.

Fedez e Chiara, il bacio che ha commosso i fan della coppia

Come riporta TG Com 24: “Sdraiati sul letto dell’ospedale, la coppia si è scambiata un bacio dimostrando di essere più innamorata e affiatata che mai. A corredo del video la scritta “Per sempre sarà“, citazione del brano di Fedez “Favorisca i sentimenti”, scritta per chiedere la mano alla Ferragni durante un concerto all’Arena di Verona.“

L’amore tra loro è sempre più forte e smentisce una volta per tutte la presunta crisi che era stata “appioppata” alla coppia. Ora Fedez deve riposare ed essere contornato da tutto l’affetto possibile. Il rapper ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas e ora si è operato al San Raffaele di Milano dove è ricoverato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG