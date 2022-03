Sembra che tra l’influencer italo-americana e la conduttrice di Pomeriggio 5 ci fosse già una stima e un rapporto speciale: per questo proprio lei è stata scelta come opinionista a La Pupa e il Secchione.

In occasione di un’intervista a TV, Sorriso e Canzoni, Soleil Sorge svela il vero motivo per cui è stata scelta come opinionista de La Pupa e il Secchione. Il suo rapporto con Barbara d’Urso mette radici da prima del Grande Fratello Vip 6, una stima che ha indotto la conduttrice ha scegliere proprio lei nel nuovo programma.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Come riporta Gossip e Tv, Soleil Sorge parla del suo rapporto con Barbara d’Urso: “Barbara mi ha sempre invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente. Siamo due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24. Nel lavoro – ha sottolineato – siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre. La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere. I frutti stanno pian piano arrivando“.

Sembra dunque che le sue ambizioni volino alte ma tutto tace dal punto di vista sentimentale, dove la Sorge non fa alcun tipo di dichiarazione. In effetti, dopo il GF Vip 6 la sua popolarità sembra essere molto cresciuta ma nessun fidanzato è stato ancora visto all’orizzonte.

