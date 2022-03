Sembra che l’ex paparazzo sia stato assente per un po’ di tempo dai social, il motivo è che il suo profilo sarebbe stato bannato da Instagram a seguito di alcuni comportamenti che violano il regolamento.

Secondo una segnalazione di Amedeo Venza, Fabrizio Corona è stato “bannato” da Instagram. A quanto pare i commenti che l’ex paparazzo riserva sempre a molti vip del mondo dello spettacolo possono aver contribuito a violare le normative del social. L’assenza di Corona sembra sia proprio per questa ragione.

Fabrizio Corona “bannato” da Instagram?

Come riporta Blogtivvu, Amedeo Venza dichiara: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza. E presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare!“.

L’esperto di gossip a supporto delle sue parole, mostra degli screen in cui si nota che effettivamente il profilo di Corona sia inattivo e tutti i suoi commenti mostrano la dicitura “utente non trovato”. Che sia vero? In effetti alcuni commenti dell’ex paparazzo sono stati spesso criticati e ritenuti offensivi verso fatti e persone e questo può aver influito sulla situazione. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Corona.

Riproduzione riservata © 2022 - DG