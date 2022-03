Patrizia Bonetti non era presente alla diretta dell’Isola dei Famosi, il motivo è che si è ustionata durante la prova del fuoco, finendo dritta in infermeria.

La modella italo cubana si è ustionata per essere stata troppo tempo vicino alle fiamme della prova del fuoco. Quella prova era stata stoppata dallo stesso Alvin, visibilmente preoccupato per la naufraga che durante la prova era visibilmente sofferente. Infatti, Patrizia Bonetti mancava in puntata perchè si era recata in infermeria proprio a causa di scottature.

Patrizia Bonetti assente per una ustione

Come riporta Caffeina: “Come si ricorderà, giovedì scorso, durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Patrizia Bonetti si è subito sottoposta alla classica prova del fuoco contro Roberta Morise. E nonostante le due abbiano ottenuto lo stesso tempo record di 5 minuti e 51 secondi, alla fine è stata penalizzata la modella italo-cubana per essersi spostata leggermente prima. Dopo questa sfida, Patrizia Bonetti ha raggiunto i nuovi compagni, ma giovedì sera non ha partecipato alla diretta e il motivo l’ha spiegato la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. Pare infatti che proprio durante la prova del fuoco la nuova naufraga si sia ustionata e dunque è sotto controllo medico. Ma tornerà non appena possibile.”

