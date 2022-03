Il chitarrista della band italiana è diventato papà per la seconda volta dall’amore con l’attrice Clio Evansm, la sua felicità è immensa.

Quattro anni dopo la nascita del primogenito Lanko, Lele Spedicato e Clio Evansm sono diventati genitori per la seconda volta. Nella notte del 28 marzo è nata Diana e la vita della coppia si tinge di rosa, lo annunciano con una bellissima foto e una dedica alla loro piccola.

L’annuncio social della nascita di Diana

Come riporta Fan Page: “La coppia aveva annunciato di essere pronta ad accogliere un nuovo membro della famiglia lo scorso ottobre, in un giorno particolarmente speciale: il 40esimo compleanno di Clio. Via Instagram, il chitarrista dei Negramaro aveva pubblicato una foto in cui abbraccia teneramente l’attrice, accarezzandole il pancione, e scrivendo: “Oggi è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga”. La futura mamma è apparsa entusiasta per la gravidanza: “Non avrei mai immaginato di festeggiare i 40 così. Grazie amore mio. Auguri a noi”.

Una notizia bellissima che ha fatto il pieno di like e di commenti per la piccola appena nata. Ecco il post:

