Arisa e Vito sono sempre più complici e uniti nonostante non si vogliano definire e in una foto su Instagram la cantante mostra un tatuaggio in una zona “intima” che solo lei può guardare.

Ospiti a Domenica in, Arisa e Vito Coppola hanno finalmente rivelato di avere una storia anche se non la vogliono “etichettare” come tale. I due hanno dormito insieme in albergo e sul terrazzo Arisa mostra un tatuaggio del bel ballerino in una zona “proibita” a qualsiasi altra donna.

Il tatuaggio di Vito Coppola

Come riporta Biccy, Arisa aveva dichiarato a Mara Venier: “Non possiamo definire il nostro rapporto, c’è un nucleo all’interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio. Non possiamo etichettarlo“. Vito Coppola ha poi aggiunto: “Ci accusano dicendo che non vogliamo definire il nostro rapporto o girarci intorno ma noi siamo due persone trasformiste. La stessa cosa vale per noi: ci viviamo e ce la prendiamo così come viene non dobbiamo per forza etichettarci. Ormai Arisa farà per sempre parte della mia vita“.

Nonostante tutte queste remore nel parlare di “storia”, “relazione” ed altre etichette, i due si stanno vivendo il loro amore in totale libertà. E proprio in un albergo, la cantante mostra il tatuaggio di Vito Coppola molto vicino a una zona intima che recita: “Trattatami bene e ti tratterò bene, trattatami come un gioco e ti mostrerò come si gioca“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG