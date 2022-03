Il cantante racconta il suo difficile passato segnato anche dalla dipendenza di droghe da cui è riuscito a liberarsi grazie alla musica e all’amore per la sua dolce metà.

Blind ha deciso di raccontare una parte molto intima della sua vita all’Isola dei Famosi. In studio la sua amata Greta grazie alla quale è uscito da un periodo buio dovuto alla dipendenza da droghe. Il cantante si commuove raccontando il suo passato difficile che ancora si fa sentire ma che ha superato dopo tanto impegno.

Le dichiarazioni di Blind

Come riporta Fan Page, Blind racconta il suo dramma passato: “È stata a salvarmi la musica e l’amore, perché non riuscivo ad andare avanti e non capivo che persona ero, grazie alla musica e all’amore ho capito…Ci conosciamo dall’asilo e lei mi ha detto se vuoi stare con me devi smettere con tutto quello che stai facendo. E io l’ho fatto. Venendo da un periodo brutto di droghe, non è facile, ma io ne sono uscito“. Sul dolore del passato, il cantante dichiara: “Sì, le risento sempre, il dolore si sente anche nei momenti di tranquillità, però ci convivo. Il mio obiettivo era diventare famoso nella musica e nello spettacolo, quindi tornare a casa con un disco di platino, quando prima tornavo a casa portando altre cose, è un gran risultato“.

