L’iconico cantante si svela un po’ nel salotto di Verissimo, non mancando di emozionarsi nel raccontare l’amore per i suoi quattro figli.

Anche oggi il salotto più amato degli italiani ha lasciato alla musica lo spazio che merita. La conduttrice, infatti, ha fatto sì di avere con sé oggi un cantante amatissimo, non solo per il suo emozionante repertorio ma anche per la sua eccentrica personalità: parliamo del grande Gianluca Grignani. Dopo anni e anni di successo, oggi il cantante ha deciso di rivelare un po’ di sé a Silvia Toffanin, regalandoci emozioni forti, soprattutto nell’ esprimere tutto l’amore per i suoi figli.

Dopo una grintosa esibizione, Grignani si racconta alla Toffanin: “Sono un uomo in divenire: non mi interessano i bei momenti. A parte la nascita dei miei figli“. L’emozione è già tangibile, soprattutto quando parte un filmato che, sulle note delle canzoni più note del cantante, ripercorre i momenti più belli della sua vita e della sua carriera. “Qualcuno ha capito come sono fatto, non pensavo l’avesse capito nessuno” ha ammesso Grignani. Il cantante racconta anche della sua infanzia: “Ero un bambino timido, ma amavo conoscere persone. Amavo l’arte“. Poi racconta un tragico episodio: “Ho avuto un brutto incontro con un pedofilo“. Il brutto evento ha lasciato una cicatrice in lui, tuttavia, ha cercato di superarlo al meglio.

Circa il suo rapporto coi figli, Grignani ammette con fermezza “Riesco a fare il musicista, ma riesco anche a fare il padre”e poi parla del suo concetto di libertà, dopo tanto tempo compreso e accettato dai figli: “Conosco la libertà, non è facile: sono libero ma l’hanno capito“. Parlando poi della sua amica defunta Stefania, il cantante si sbilancia, al punto di alzarsi dalla sedia per l’emozione: “Stefania è morta di leucemia e mi ha insegnato tanto. Mi fa male davvero” ha detto piangendo. Alla domanda della Toffanin se si voglia bene, il cantante dichiara: “Sono molto forte, non riesco a soffrire come gli altri, dopo un po’ mollo. Mi voglio bene, sono una persona leggera”. E a livello di carriera, Grignani sta vivendo un periodo fortunato: “Ho grandi richieste da case discografiche, adesso vedrò quale scegliere” ha ammesso.