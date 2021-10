La famosa attrice fa un bilancio complessivo della sua carriera e non trattiene l’emozione nel parlare della sua vita privata

Lo spettacolo è un universo molto amato e sviscerato nel salotto di Verissimo e oggi Silvia Toffanin ha in serbo per noi un ospite d’eccezione: la conduttrice, infatti, ha avuto il piacere di intervistare la bellissima Manuela Arcuri, grande stella del cinema italiano che, oggi, ci ha raccontato un po’ di sé, ripercorrendo soprattutto le mille emozioni vissute nel corso della sua sfavillante carriera, ma anche nel privato.

Trai mille complimenti della conduttrice, la Arcuri, dopo un lungo periodo di stop in cui si è dedicata a fare la mamma, ammette: “Volevo ricominciare a lavorare già da un paio d’anni: ora la situazione forse si è sbloccata dopo il Covid“. Un filmato racchiude tutti i momenti della sua vita, dalla carriera all’amore per la sua famiglia. Manuela parla subito della sua mamma: “E’ stato il pilastro della mia vita: mi ha dato forza e coraggio nei momenti difficili”. Mentre del papà, parla di meno: “E’ più schivo, non ama i riflettori, ma lui per me è il grande amore”. L’attrice parla inoltre dei valori trasmessi dalla sua famiglia: “Mi hanno trasmesso l’unione del nucleo famigliare: mi hanno dato sempre l’esempio di volersi bene”.

Manuela parla poi del suo amato Giovanni: “Io e Giovanni abbiamo capito subito i nostri parametri per far continuare la storia: abbiamo grande fiducia e viviamo in grande libertà e rispetto, non esiste la gelosia possessiva. Di base, siamo amici”. Anche nonostante le difficoltà, sono sempre tornati più uniti di prima. E circa il matrimonio, ammette: “Ci siamo spostai a Las Vegas: era programmato da qualche mese, volevamo celebrare il matrimonio in maniera diversa, volevamo passare una giornata unica tra di noi”. L’attrice spera che Giovanni le chiederà la mano anche in Italia: “Spero me lo chieda, ma il nostro obiettivo principale era il figlio“. E circa il suo ruolo da mamma, ammette: “E’ impegnativo, mi ci sono dedicata anima e corpo e lo rifare. Ad oggi, trovato l’equilibrio, pensiamo al secondo figlio. Abbiamo valutato anche l’adozione. Però ora ci stiamo provando in modo naturale“.

E proprio a proposito del rapporto con suo figlio, Manuela ammette: “Ho desiderato questo rapporto, come quello che ho con mamma, quasi di amicizia: tra me e lui c’è questo rapporto ed è bellissimo. non c’è nulla di più bello di avere un figlio“.