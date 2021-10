Vi mostriamo e raccontiamo i regali assolutamente trash che il rapper ha ricevuto dai suoi amici in occasione del suo compleanno.

“Volevo farvi vedere un po’ di regalini che mi hanno fatto i miei amici ieri“: risalgono a questa mattina delle particolarissime IG Stories postate da Fedez sul suo profilo in cui passa in rassegna i regali ricevuti per il compleanno. Il racconto è stato epico, non solo per la modalità quanto per la tipologia dei regali, decisamente al limite dell’assurdo e noi ve li raccontiamo:

Il primo dono (gradito), recapitato al rapper da parte del suo amico Enk è un cappellino nero con la visiera, con una scritta decisamente cara a Fedez: “Un giorno in pretura“. Dopodiché, passa in rassegna il “capolavoro” (così come l’ha definito) di Diego Naska: parliamo di una rappresentazione di un “fallo supereroe”, dato che indossa il costume di Iron Man. Il terzo oggetto è probabilmente il pezzo forte del repertorio, parliamo di un urinario portatile. Il regalo parrebbe già bizzarro di per sè, tuttavia ha un particolare peculiarità, messa ben in risalto dal rapper, ovvero che “diventa tascabile” dunque “ottimo per i viaggi“.

E’ poi il turno del dono del suo grande amico Luis Sal, che non ha di certo mancato di orginalità: il ragazzo, infatti gli ha fatto pervenire in una piccola scatola, che parrebbe una di quelle usate in gioielleria, un banconota da 50 € e qualche spicciolo, per un totale che ammonta a 51, 50 €. Franz, invece, ha regalato al festeggiato un grande pacco di Goleador alla frutta: “Il santo Graal della mia infanzia” ha dichiarato il rapper. Ultimo, ma non per importanza, un marsupio su cui è raffigurata una grande pancia, sotto cui Fedez ha poi concluso: “vi ho fatto vedere quelli più strambi e che si possono far vedere“. Ve ne mostriamo alcuni qui:

Fonte foto: @fedez

Che ne pensate di questo bizzarro repertorio di doni di Fedez?