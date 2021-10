La nuotatrice ha ricevuto il suo ottavo tapiro d’oro e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Massimiliano Rosolino.

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha avuto modo di aggiungere un ulteriore “trofeo” alla sua infinita collezione, ma stavolta non per merito suo. La ragazza, infatti, ha ricevuto un ennesimo tapiro d’oro dal pungente TG satirico Striscia la Notizia , arrivando a ben “quota 8”. Tuttavia, a far discutere sono state le parole di qualcuno a lei ben noto.

Stiamo parlando del nuotatore Massimiliano Rosolino. Il ragazzo ha rilasciato delle dichiarazioni discutibili in merito alla carriera della sua collega di successo: “Fede o la ami o la odi, è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità” ha dichiarato. Tali affermazioni sono costate alla povera Federica una puntuale visita di Valerio Staffelli, a cui la ragazza ha fatto una particolare rivelazione proprio su Rosolino.

Intanto, la campionessa di nuoto ha accolto con estrema educazione l’inviato del TG, ma non ha mancato di lanciare qualche pungente frecciatina al suo collega: “Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata – ha ammesso – ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano, è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis”. A sorpresa, poi ha rivelato a Staffelli che i due, tempo fa, si sono “avvicinati” un po’ di più: “Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio, ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26” ha rivelato.

Che ne pensate della vicenda?