Mister Allegri non ci sta e dribbla le domande scomode sulla fine del rapporto con Ambra: “Va bene così, parliamo della partita”.

“Della vita privata non ho mai parlato in vita mia e non intendo farlo adesso”. Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva una considerazione sulla rottura con Ambra Angiolini e la fine della loro storia d’amore.

“Son due cose che ho sempre diviso”, ha aggiunto Allegri riferendosi, ovviamente, alla sfera personale e alla carriera: “Va bene così, parliamo della partita”, ha poi tagliato corto. Il tecnico della Juventus, dunque, è riuscito a dribblare abilmente le curiosità dei giornalisti intervenuti stamane nel quartier generale bianconero in vista del big match di campionato contro la Roma.

Ambra Angiolini: “Esiste per tutti il giorno zero”

Ha agito diversamente, invece, Ambra, la quale, dopo aver ricevuto il Tapiro dall’inviato di Striscia, ha parlato dell’accaduto -commuovendosi! – in diretta su Radio Capital: “Esiste per tutti il Giorno Zero – ha affermato –. È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza”.