Un amore naufragato a un passo dall’altare e uno finito su tutti i giornali: ecco quali sono state le più famose ex di Massimiliano Allegri.

Nel 2021, dopo 4 anni d’amore, Massimiliano Allegri ha lasciato – non senza polemiche – Ambra Angiolini. La vicenda è finita sui principali quotidiani a causa del tapiro d’oro che Striscia la Notizia ha consegnato all’attrice e che ha scatenato la furia delle sue colleghe e di sua figlia Jolanda, che ha preso le sue difese via social (confermando il tradimento subito dall’attrice). Scopriamo quali sono state le altre storie (finite male) di Massimiliano Allegri.

MASSIMILIANO ALLEGRI

Massimiliano Allegri: le ex fidanzate

Il primo amore di Massimiliano Allegri ad aver destato scalpore è stato quello con l’ex fidanzata Erika e naufragata, nel 1992, a un passo dall’altare. I due avrebbero dovuto sposarsi solo 2 giorni dopo la clamorosa fine. Due anni più tardi però, a quanto pare, Allegri si sarebbe sentito pronto per fare il grande passo: nel 1994 infatti ha sposato Gloria, madre di sua figlia Valentina. Nel 2011 invece, dopo una liaison con Gloria Patrizi, Massimiliano Allegri ha avuto una storia con Claudia Ughi, madre del suo secondo figlio, Giorgio.

Anche questa storia, dopo 8 anni d’amore, era destinata a finire: “Il nostro compito, ora, è non far subire a Giorgio il trauma dei genitori separati. Come sono un buon papà di Valentina, sarò un buon papà di Giorgio”, dichiarò Allegri a Vanity Fair definendosi “bischero, ma non traditore”.

Ambra Angiolini e il presunto flirt

In seguito Massimiliano Allegri è stato al centro di un gossip su un suo presunto flirt con la conduttrice Barbara D’Urso, ma la notizia non è mai stata confermata dai due diretti interessati. Nel 2018 l’allenatore è uscito allo scoperto con Ambra Angiolini, con cui per mesi si è vociferato di un matrimonio segreto e con cui, dopo 4 anni, erano ovviamente già avvenute le presentazioni in famiglia. Stando a quanto affermato nello sfogo di Jolanda Renga, figlia dell’attrice, la storia tra i due sarebbe finita per un tradimento:

“So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?“, ha scritto la ragazza in una story via social.