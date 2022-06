Mentre era sul set di A Sua Immagine, programma religioso, Lorena Bianchetti ha rischiato di cadere e poi ha detto una parolaccia più di una volta.

Lorena Bianchetti mentre era a Marsala per registrare una puntata di A Sua Immagine, programma religioso, è scivolata in acqua. La conduttrice sta bene, la situazione si è trasformata in comica anche perchè proprio lei ha ripetuto, più volte, una grave parolaccia che con il programma che conduce, stona un po’.

Lorena Bianchetti scivola, cade in mare e dice una parolaccia

Come riporta Biccy, Lorena Bianchetti mentre scivola afferma: “Scivolo! Scivolo! Ca**o scivolo! Riavvicinati perché scivolo! Avvicinati, ti prego! Scivolo! Avvicinati, ca**o!“. Alla fine la conduttrice è scivolata cadendo in mare e, una volta tornata in barca, aggiunge: “E’ un inizio stupendo!“.

A parte questa piccola parentesi le riprese sembrano andare bene, tanto che la Bianchetti ha pubblicato diversi video sui social proprio a Marsala. Certo il web non perdona le gaffe, e la sua parolaccia non è passata inosservata. A far diventare il tutto comico è appunto il fatto che A sua immagine è un programma religioso basato proprio su un uomo che cammina sulle acque, cosa che alla conduttrice sembra non riuscire.

Nonostante questo, Lorena Bianchetti è alla guida del programma dal 2014 e sembra dunque avere un notevole successo nella sua conduzione. La sua riconferma fa capire come sia apprezzata dal pubblico. Ecco un video della conduttrice a Marsala, in Sicilia:

