I Ferragnez hanno incontrato Berlusconi per caso in un ristorante e il Cavaliere ha avuto una conversazione con loro: ecco cosa si sono detti.

Qualche sera fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno incontrato l’ex premier in un ristorante. La coppia, prima di proseguire la serata, si è fermata al tavolo di Berlusconi e tra loro c’è stato uno scambio di parole e di battute. Il Cavaliere sembra avere molta stima dei Ferragnez e lo ha ribadito anche in questa occasione, secondo le indiscrezioni.

Cosa dice Berlusconi a Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez

Come riporta Gossip e Tv, secondo l’indiscrezione di 361magazine Berlusconi era al ristorante Sophia Loren Restaurant di Milano. L’ex premier sedeva con alcuni amici e la sua compagna Marta Fascina; quando Chiara Ferragni e Fedez si sono avvicinati, il Cavaliere avrebbe detto: “Più famoso di voi ci sono solo io“.

Poi a quanto pare, ci sarebbe stata una piccola conversazione tra Berlusconi e la coppia. L’ex premier si sarebbe congratulato con Chiara Ferragni e Fedez: “È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così“.

Queste sono le parole che i presenti hanno immortalato in un video e riportato su Instagram, sempre in base alle indiscrezioni. Il video è comunque disponibile tra i post della coppia e sul sito 361magazine in cui si comprendono queste parole.

