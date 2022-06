Il naufrago ha stretto una bellissima amicizia con Edoardo Tavassi che purtroppo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi per un infortunio, l’attore ripensa a lui con nostalgia.

Nonostante si avvicini la finale, Nicolas Vaporidis ripensa all’amico Edoardo Tavassi che gli manca molto. L’attore si è confidato con Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis raccontando la notevole nostalgia che ha verso il fratello di Guendalina, costretto ad abbandonare i giochi per un infortunio.

Le parole di Nicolas Vaporidis

Come riporta Blogtivvu, Vaporidis sente la mancanza di Edoardo: “Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine… vaffanc*lo. Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo. “

L’attore aggiunge: “Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato…tutto.“

Nonostante abbia molta probabilità di vincere, Nicolas Vaporidis pensa all’amico con cui ha stretto un fortissimo legame sull’Isola. Il loro percorso ha avuto alti e bassi e i due si sono inizialmente attaccati e criticati. Una volta fatta pace però la loro amicizia è diventata indissolubile e sicuramente, resisterà anche una volta terminato il reality.

