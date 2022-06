L’ex naufraga svela dei retroscena su ciò che gli autori del reality le suggerivano durante il percorso, poi racconta chi è il concorrente più falso secondo lei.

In occasione di un’intervista a Un giorno da pecora condotto da Geppi Cucciari, Lory Del Santo ha parlato del suo percorso all‘Isola Dei Famosi. L’ex naufraga ha svelato i retroscena sugli autori che le suggerivano di litigare con gli altri concorrenti e poi rivela secondo lei, chi è il naufrago più falso.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo

Isola dei famosi

Come riporta Biccy, Lory Del Santo dichiara: “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè ‘urla, litiga e rispondi’. Chi consiglia queste cose? Ogni tanto appare così un supporto psicologico. Sono cose che se tu vuoi percepire. “

E ancora: “Ti dicono ‘fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone’. Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Nom non ti dicono di inventare che uno è falso, falsi lo sono in tanti. Però tu dire ‘tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita’, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo ‘ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano ‘no, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto”.

Poi rivela chi secondo lei è il naufrago più falso: “A chi mi dicevano di dire quello che pensavo? La più falsona è Estefania Bernal, una specie di modella. Adesso anche lei è uscita. La chiamavano Estefalsia e non l’ho detto io questo soprannome. Tra le altre cose qualcuno la chiamava la ‘mentirosa’. Sono tutti nomignoli che le hanno dato altre persone. E gli altri naufraghi invece seguivano i consigli. Mi urlavano ‘sei una falsa, tu parli male, sei una falsa’. E non c’è mai stato un video che confermasse le loro cattiverie”

