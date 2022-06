In una lunga intervista la cantante parla di sè, della sua carriera e poi svela cosa pensa del suo ex Marracash e di cosa ha provato per lui.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Elodie chiarisce il gossip sul riavvicinamento con il suo ex. Inoltre, la cantante rivela cosa pensa di lui e cosa ha provato quando erano una coppia. Nonostante i due si siano lasciati, sono rimasti in buonissimi rapporti di amicizia.

Le dichiarazioni di Elodie

Come riporta Gossip e Tv, Elodie parla di Marracash e svela cosa pensa di lui: “È stato molto forte con Fabio: l’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato“.

Sul rapporto rivela che la situazione è “complicata” tra loro e che non le interessa capire in cosa si trasformerà. Elodie aggiunge: “Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice“.

La cantante parla poi di Giorgia Meloni che ha recentemente attaccato la lobby Lgbt: “Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno. Famiglie di serie A, serie B, serie Z“.

