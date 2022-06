L’allenatore della Juventus è stato paparazzato mentre era al mare in Sardegna, ma in dolce compagnia: ecco di chi si tratta.

I fotografi di Fan Page, hanno immortalato Max Allegri con una donna misteriosa. I due hanno alloggiato in un prestigioso resort in Sardegna e sono stati ripresi mentre erano al mare. Dalla fine della storia con Ambra Angiolini, sembra che il mister abbia ripreso a frequentare un’altra donna o potrebbe essere la stessa con cui ha tradito la sua ex compagna.

Nuova fiamma per Allegri? Addio Ambra Angiolini

Come riporta Fan Page: “È la prima estate da single per Massimiliano Allegri dopo la separazione da Ambra Angiolini. Un’estate che l’allenatore della Juventus potrebbe non trascorrere da solo. Fanpage.it ha sorpreso lo sportivo in compagnia di una donna misteriosa di fronte al mare cristallino della Sardegna. Il mister e la sua misteriosa accompagnatrice sono ospiti di un prestigioso resort a Santa Margherita di Pula. Bikini giallo, capelli raccolti e corporatura esile, l’identità della donna sorpresa insieme all’allenatore della Juventus e il suo ruolo nella vita del tecnico restano ancora sconosciute.“

Insomma, il servizio di Fan Page non mente e si vede chiaramente che l’allenatore è con un’altra donna anche se non si può dire con certezza sia una nuova fiamma. Allegri si è preso, dunque, una pausa dal lavoro ma anche dal tribunale.

Di recente, l’allenatore ha citato in tribunale proprio la ex moglie per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. La causa si svolgerà i primi di luglio, ma prima Allegri si è concesso del relax al mare.

