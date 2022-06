Damiano dei Maneskin preso di mira dopo un breve dialogo con una fan. I social si sono arrabbiati con l’artista: cosa è successo.

Un’occhiata severa ad una fan, poi un botta e risposta a toni decisamente sereni. Eppure, Damiano dei Maneskin è finito nella bufera dopo il suo ultimo concerto. Cosa è accaduto? Una ragazza ha scritto su Twitter rivolgendosi al frontman del gruppo per scusarsi di averlo disturbato vista la sua reazione “brusca” frutto, probabilmente, solo di un malinteso. Da qui, una serie di messaggi di altri utenti che hanno messo in croce l’uomo.

Damiano dei Maneskin nella bufera: cosa è successo

Damiano Maneskin

“Mi chiamo Alice, soffro di anoressia nervosa dal 2015. Sono tutt’ora ricoverata in una struttura ma il 23 giugno uscirò in permesso per andare al concerto dei Maneskin, che mi hanno aiutata tanto. Avrò il pit gold, tenterò la prima fila”. Tutta la storia relativa a Damiano dei Maneskin e alla sua fan parte da questo messaggio.

Qualche giorno fa una ragazza, tale Alice, aveva scritto queste parole aspettando il concerto della sua band preferita. Messaggio al quale, per altro, il frontman Damiano Davide aveva pure risposto: “Ci vediamo sotto palco”.

Uno scambio di battute che, a concerto finito, è ripreso, ma questa volta ha generato un effetto negativo. Tutto colpa, probabilmente, solo di un malinteso che però ha fatto balzare l’artista nella bufera.

“Sono la ragazza col cartellone di Coraline, so bene che l’hai letto”, ha scritto ancora Alice su Twitter rivolgendosi a Damiano. “Volevo chiederti scusa se ti ho ferito in qualche modo visto la tua reazione brusca. Forse ho avuto aspettative troppo alte, ma sono uscita dall’ospedale apposta per voi e che ne so, un saluto, un cenno, me lo aspettavo. Però mi rendo conto che hai scritto sta canzone per Giorgia (Soleri ndr) e che le nostre patologie sono molto diverse. Scusa Damiano se ti ho ferito, davvero. Però siete stati fenomenali, bravissimi davvero! Grazie”.

A quel punto, ecco la risposta di Damiano: “Scusa per l’occhiataccia, non era mia intenzione. Grazie di essere venuta”.

Uno scambio molto sereno che però ha provocato la reazione di tanti utenti che se la sono presa con l’uomo per la poca sensibilità. Molte accuse di presunzione e altri insulti da non ripetere tanto che la stessa Alice, la fan che, suo malgrado ha fatto partire tutto, ha ulteriormente scritto: “Tra un po’ cancello il tweet, sto piangendo, mi sento una me***. Damiano è umano, non so neanche se ha sbagliato, volevo solo anticiparmi e scusarmi. Basta”.

Di seguito il post Twitter della ragazza con la risposta di Damiano:

.@daviddamiano99 sono la ragazza col cartellone di coraline, so bene che l’hai letto… volevo chiederti scusa se ti ho ferito in qualche modo visto la tua reazione brusca. Forse ho avuto aspettative troppo alte ma sono uscita dall’ospedale apposta per voi e che ne so, un saluto- pic.twitter.com/dN98Nzs2xA — alice/inactive bc ed inpatient🎗🏥 (@brvkenalec) June 23, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG