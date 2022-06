Sharon Stone ha rivelato di aver abortito nove volte e ha provato a dare pubblicamente sostegno alle donne che hanno affrontato lo stesso.

Un dramma che nessuna persona al mondo dovrebbe vivere e affrontare ma, evidentemente, la vita mette tutti davanti a certe situazioni davvero dure. Sharon Stone è stata protagonista di una confessione davvero tragica che l’ha vista protagonista di ben nove aborti spontantei.

Sharon Stone, le parole sugli aborti subiti



Sfruttando un post Instagram del magazine People, Sharon Stone ha deciso di rendere pubblico questo dolore privatissimo a proposito dei suoi aborti. La nota attrice ha commentato un passaggio dell’intervista alla ballerina australiana Peta Murgatroyd che ha raccontato appunto di aver perso il suo bambino mentre il marito, il coreografo Maks Chmerkovskiy, era in Ucraina.

La star del cinema si è voluta confidare per cercare di dare sostegno pubblico alla donna ma anche a tutte quelle persone che hanno subito lo stesso dramma: “Noi, come donne, non abbiamo un luogo per discutere la profondità di questa perdita”, ha esordito la Stone. “Ho perso nove figli per aborto spontaneo. Non è una cosa da poco, fisicamente o emotivamente, eppure ci fanno sentire come sia qualcosa da sopportare da sole e segretamente con una sorta di senso di fallimento. Invece di ricevere la tanto necessaria compassione, empatia e guarigione di cui abbiamo tanto bisogno”.

E ancora: “La salute e il benessere femminile affidati alla cura dell’ideologia maschile sono diventati carenti nel migliore dei casi, ignorati e poco conosciuti nei fatti ed è stato fatto uno sforzo per opprimerli violentemente”.

Già in passato l’attrice aveva parlato dei suoi aborti, ma non aveva mai rivelato il fatto che fossero stati nove.

Di seguito il post di People Magazine su Instagram dove è possibile leggere il commento della nota attrice:

