Eddy Siniscalchi si racconta a 360 gradi. Il compagno di Valeria Marini ha parlato di tanti aspetti privati inediti di coppia e non solo.

Intervista a tuttotondo per Eddy Siniscalchi, noto imprenditore, che nelle ultime settimane è passato alla cronaca rosa e vip per la relazione ufficializzata con Valeria Marini. Parlando a Fanpage, il napoletano ha sottolineato diversi aspetti della sua love story con la showgirl ma ha raccontato anche il rapporto avuto in passato con altre donne note dello spettacolo tra cui Giovanna Rei, sua ex, Giulia Montanarini, Nina Moric e Belen Rodriguez.

Eddy Siniscalchi: tutto sulla storia con Valeria Marini e non solo

Valeria Marini

L’intervista parte subito dal primo incontro avuto con Valeria Marini: “Abbiamo partecipato allo stesso evento a Roma anche se l’avevo già conosciuta quasi 20 anni fa. Quest’anno ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci. Stiamo insieme da tre o quattro mesi, ma è un rapporto assiduo”, ha spiegato Eddy Siniscalchi.

Sulla differenza d’età, l’imprenditore ha spiegato: “20 anni di differenza? 19. Ma fin da quando avevo 20 anni mi sono legato a donne molto più grandi, sia note che sconosciute. A partire dai 40, 50 anni. Anche Giovanna è più grande di me, ne aveva 43 quando ci siamo messi insieme. Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me”.

Dopo aver detto di aver fatto la prima mossa, Siniscalchi ha parlato anche dei progetti futuri: “Matrimonio e figli? Stiamo insieme da 3 mesi, troppo presto per parlarne. Ma sì, sogno una famiglia, dei figli. Nella vita ho tutto, è questa l’unica cosa che manca”.

Un passaggio interessante dell’intervista riguarda l’aver frequentato altre donne dello spettacolo e sull’aver sfiorato il matrimonio con Giovanna Rei: “Ho capito che non me la sentivo”.

E ancora: “Altre donne famose nella mia vta? Prima di Giovanna quasi un anno con Giulia Montanarini. Nina Moric, Rosa Perrotta, Sophie Cadegoni, Francesca Lodo e Belen Rodriguez? Nina è un’amica. Rosa è una delle mie più care amiche, la conosco da molto prima del trono di Uomini e Donne. Sophie è una conoscente. Francesca è stata un’amica negli anni d’oro, gli inizi del 2000. Stessa cosa per Belén che all’epoca non era ancora famosa. Non la vedo da almeno 10 anni”, la risposta del napoletano.

Di seguito un recente post dell’uomo su Instagram in compagnia della Marini:

