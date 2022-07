Se la ridono Stefano De Martino e suo figlio Santiago sui social. Su Tik Tok i due si sono improvvisati “registi” di una gag divertentissima.

Non c’è nulla di più dolce che vedere un padre felice con suo figlio. In questo caso i due di cui parliamo sono ben noti. Si tratta di Stefano De Martino e il suo Santiago che su Tik Tok si sono diverti e hanno fatto ridere molto i loro seguaci.

Stefano De Martino, la gag tenera e divertente con Santiago

Stefano De Martino

Come detto, De Martino e suo figlio Santiago si sono divertiti a pubblicare un video molto tenero e divertente. Nel filmato su Tik Tok, si vede il compagno di Belen Rodriguez suonare il piano e farlo in modo decisamente lodevole.

Le immagini, con tanto di musica ovviamente, lo vedono protagonista per alcuni secondi fino a quando non entra in scena suo figlio Santiago. Il ragazzino, con fare serio, si avvicina al padre e chiude la tastiera del piano. Nulla di strano, se non fosse che la Stefano smetta di suonare ma la musica non si interrompe.

I due, successivamente, si guardano in faccia facendo capire come il ballerino e conduttore stesse, quindi, “imbrogliando” facendo finta di saper suonare così bene il piano.

Simpaticissima la faccia del piccolo che rimprovera scherzosamente il padre e dopo poco scoppia a ridere. Una tenera gag che ha raccolto tantissimi like e commenti.

Sembra che le cose stiano davvero andando alla grande per i due specie dopo che la famiglia si è riunita. Infatti, solamente poche settimane fa, De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme per la gioia del loro piccolo Santiago. La coppia è uscita allo scoperto con foto e baci e la loro relazione bis, adesso, sembra più felice che mai.

Tik Tok Stefano De Martino

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG