Disavventura per Fabio Volo che ha subito il furto della sua Vespa mentre si trovava via da Milano. Sui social la “denuncia” e l’appello.

Disavventura per Fabio Volo che al suo rientro a Milano non ha più ritrovato la sua cara e dolce amica Vespa. Ebbene sì, l’attore e volto noto dello spettacolo ha subito il furto della sua due ruote. A rivelarlo è stato lo stesso uomo che sui social, precisamente su Instagram, ha pubblicato una storia e un post dove ha raccontato quanto accaduto.

Fabio Volo e la Vespa rubata: il messaggio

Fabio Volo

“Cara vespetta siamo stati insieme per quasi 30 anni. Brescia Riccione Barcellona Puglia Milano… quanti ricordi insieme quanta leggerezza mi ha regalato”, ha esordito Fabio Volo nel suo post su Instagram. “Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti. Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile”.

La seconda parte del messaggio, però, assume un altro tono: “Ps: un messaggio ai due ragazzi che l’hanno rubata e che si vedono nelle telecamere di sorveglianza. Se per caso vedete questo post io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi”. E ancora: “Ps2: non vi racconto l’umiliazione della denuncia e della procedura perché non mi interessano le polemiche. Nel mondo ci sono problemi reali questa è solo una seccatura e un piccolo dolore perché ero molto affezionato”, le sue parole.

Oltre al post, il buon Volo ha pubblicato anche una storia dove spiega che non si trovava a Milano quando la sua Vespa è stata rubata ma in Norvegia. Staremo a vedere se i ladri torneranno sui loro passi e magari contatteranno l’attore. Magari col passaparola molto presto potrebbero arrivare delle buone notizie…

Di seguito il post dell’attore su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG