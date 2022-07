Michelle Hunziker è apparsa sui social con un anello importante ma non si tratterebbe di un regalo del nuovo compagno Angiolini…

Un nuovo amore che sta andando a gonfie vele, ma anche uno passato che, per ovvie ragioni, resterà indelebile nella sua mente. Parliamo di Michelle Hunziker che è felicemente impegnata da qualche tempo con Giovanni Angiolini, ma che non può fare a meno che essere sempre associata anche a Tomaso Trussardi, suo ex marito e padre delle due figlie Sole e Celeste. La conferma di quanto appena detto arriva dai social dove è sbucato un anello molto particolare…

Michelle Hunziker, sui social ecco un anello ma…

Michelle Hunziker

Nelle recente stories Instagram di Michelle Hunziker è stato infatti possibile vedere la showgirl indossare un importante anello. Molti hanno subito pensato che le cose tra lei e Giovanni Angiolini avessero preso una rapida svolta. Invece, come spiegato da Today, si tratta di un gioiello che le era stato regalato dall’ex marito.

La svizzera, intenta nella storia social ad accarezzare la nuova arrivata Lilly Junior, una teneressima cagnolina, ha sfoderato uno splendido anello con rubino contornato da diamanti della collezione Tiffany Enchant. Come detto, sebbene i suoi seguaci social abbiano pensato ad un regalo del suo attuale compagno, in realtà si tratta di un gioiello che la Hunziker indossa dai tempi del fidanzamento con Tomaso Trussardi.

Insomma, nonostante il presente vada a gonfie vele, il passato, in ogni modo, ritorna sempre…

IN_Michelle_Hunziker

Di seguito, invece, un recente post Instagram insieme all’altra figlia, Aurora:

