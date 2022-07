Curiosa rivelazione in tema tv per Maurizio Costanzo che ha confessato di amare un programma, ma non è uno di sua moglie.

Simpatica intervista da parte di Maurizio Costanzo a Nuovo TV. Il conduttore, giornalista e non solo ha rivelato alcuni suoi gusti particolari in tema televisivo. Curiosamente, però, ha raccontato che tra i suoi programmi preferiti non c’è, come ci si sarebbe potuto attendere, un condotto da sua moglie, Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo “tradisce” Maria De Filippi

Maurizio Costanzo Maria De Filippi

Parlando a Nuovo Tv, come ripreso da Gossip e Tv, Maurizio Costanzo ha spiegato come tra i suoi programma preferiti della televisione ci sia una trasmissione non condotta da sua moglie: “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”.

Inoltre il presentatore ha confessato che ascoltare le storie molto particolari di tutte queste persone che prendono parte agli show e ai reality gli fa venire la pelle d’oca. Non solo. Soffermandosi ancora su The Voice, Costanzo ha fatto notare come il programm dimostri che in Italia ci sono tantissimi talenti inespressi che però svelano la cultura sommersa di questo Paese.

Per quanto riguarda il programma, invece, al timone ci sarà ancora Antonella Clerici con Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino sulle poltrone della giuria per premiare le più belle voci over 60 d’Italia. Dopo le sei Blind Auditions, le “audizioni al buio”, vera e propria cifra del programma, i coach saranno obbligati a selezionare 24 aspiranti talenti musicali – 6 per squadra – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascun team si sfidano fra loro con il proprio cavallo di battaglia. La finale è prevista per il 27 agosto.

Di seguito un recente post Instagram di The Voice che annuncia l’inizio della nuova stagione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG