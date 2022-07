Silvio Berlusconi torna in tv per raccontare la sua esperienza con il covid, il suo amore per i cani e qualche dettaglio della sua vita privata.

Come ospite di Zona Bianca, Silvio Berlusconi torna su piccolo schermo dopo tre anni di assenza. Il Cavaliere parla del suo programma politico con Forza Italia ma anche della sua vita privata. L’amore infinito per i suoi due cani, la terribile esperienza del covid e su cosa suggerire agli italiani per combattere il virus.

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi

SILVIO BERLUSCONI

A Zona Bianca, il Cavaliere parla del suo amore per i cani: “Amo i miei due cani, mi seguono dappertutto e dormono sotto il mio letto. Mi fanno una tenerezza infinita“. Poi il premier sottolinea la fedeltà del cane in contrapposizione ad alcuni ministri che hanno abbandonato il suo partito.

Il conduttore del talk show, Giuseppe Brindisi, chiede a Berlusconi come abbia affrontato la sua esperienza con il Covid: “La mia è stata un’esperienza dura perchè mi ha preso tutti e due i polmoni. Ho avuto, quindi, una polmonite bipolmonare con febbre alta. Sono passato dal San Raffaele e poi ne sono uscito e mi ha lasciato addosso una stanchezza che è proseguita per diverse settimane. Poi mi sono ripreso e adesso sono assolutamente come prima“.

Poi il monito agli Italiani: “Non bisogna abbassare la guardia. Non bisogna andare in giro stringendo la mano a tutti. Bisogna portare nei luoghi chiusi, dove c’è tanta gente la mascherina“. Dunque, il premier è ancora favorevole all’utilizzo della mascherina e invita gli italiane a fare attenzione all’igiene.

