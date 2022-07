Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Totti si sia sfogato con l’amico rivelando di non essere stato lui la causa della fine del matrimonio con Ilary Blasi.

Le ultime indiscrezioni del settimanale Chi, raccontano che Ilary Blasi avrebbe scoperto il tradimento di Totti con Noemi Bocchi, tramite la figlia Isabel. Secondo le ultime notizie però, il capitano sarebbe affranto dal coinvolgimento della sua bambina nella vicenda e si sarebbe sfogato con Alex Nuccetelli.

Il duro sfogo di Francesco Totti sul coinvolgimento della piccola Isabel

Ilary Blasy Francesco Totti e i figli

Come riporta FanPage, sembra che Francesco Totti dopo gli ultimi gossip che coinvolgono la figlia Isabel si sia sfogato con Alex Nuccetelli, suo amico: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Queste le amare parole che il Pupone avrebbe pronunciato al celebre PR romano che ha organizzato la cena in cui erano presenti Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi.

Lo stesso Nuccetelli ha però smentito, al Corriere, di aver organizzato l’evento apposta per far incontrare i due amanti aggiungendo: “C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo – ha rivelato – avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti. Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh“.

