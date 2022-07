Alex Nuccetelli difende Francesco Totti dall’accusa di essere un donnaiolo e poi svela dei dettagli sulla cena in cui erano presenti sia Noemi Bocchi che Ilary Blasi.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Alex Nuccetelli amico del calciatore e celebre PR negli ambienti romani svela alcuni dettagli sulla cena in cui erano presenti Totti, Ilaty Blasi e Noemi Bocchi. Nuccetelli difende il numero 10 e poi spiega i dettagli della cena.

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli

Francesco Totti, Ilary Blasi, Noemi Bocchi

Come riporta funweek.it, Alex Nuccetelli parla della separazione Totti-Blasi: “Io non so proprio come si sono ridotti così – ha dichiarato Nuccettelli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – Forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo. E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari“.

Poi parla della cena in cui erano presenti Totti, Blasi e Bocchi: “C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo – ha rivelato – avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti. Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh”. Dunque, sembra che l’amico di Totti non fosse “complice” del presunto incontro segreto tra Totti e la sua nuova fiamma nel locale.

