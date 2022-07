il cantante è stato pizzicato mentre era in compagnia di una donna misteriosa in atteggiamenti intimi, a Mykonos.

Sembra che Eros Ramazzotti stia passando delle vacanze bollenti a Mykonos. I paparazzi di Chi Magazine lo hanno paparazzato mentre era in compagnia di una mora misteriosa. I due non sembrano solo amici, anzi, i loro atteggiamenti lasciano trapelare ci sia un flirt di mezzo. Chi sarà la donna accanto ad Eros?

Eros ha un nuovo flirt? Le immagini sembrano suggerirlo

Eros Ramazzotti

Non è la prima volta che il cantante viene pizzicato con una donna in Grecia. La scorsa estate Eros Ramazzotti è stato avvistato con una donna e immediatamente il gossip ha parlato di una nuova fiamma. Il cantante aveva smentito tutto ma ora è accaduta la stessa cosa.

I paparazzi di Chi non si sono lasciati sfuggire Eros mentre era in compagnia di una mora misteriosa. Lui le spalma la crema sulla schiena e poi i due si abbracciano complici come se avessero una relazione. I due hanno passato dei giorni tra coccole bollenti e relax a Mykonos. Non ci sono conferme ufficiali ma difficilmente si può parlare di amicizia con le immagini che sono state pubblicate dal settimanale.

Sembra che i fan che speravano in un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker debbano definitivamente mettersi il cuore in pace. La conduttrice si rifugia tra le braccia del suo Giovanni Angiolini nella sua vacanza in Sardegna e ora anche il cantante sembra avere una nuova fiamma.

