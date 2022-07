In una storia Instagram Fedez mostra ai follower la forma della sua cicatrice per una ragione specifica e ci ironizza su.

Fedez è appena tornato dalle sue vacanze in Puglia con Chiara Ferragni e i suoi bambini Vittoria e Leone. Nel prendere il sole, il rapper ha dovuto mettere la protezione solare sulla sua cicatrice alla pancia che è l’unico punto dove non si è abbronzato. Il risultato di questo, secondo l’artista è un “microp*ne che fa ridere”.

Fedez ironizza sulla sua cicatrice dopo le vacanze in Puglia

Fedez è stato in Puglia per una vacanza all’insegna del relax, del mare e del sole. Il rapper è visibilmente abbronzato ma la sua cicatrice è rimasta più chiara. Questo perchè l’artista ha dovuto proteggere il tessuto cicatrizzato dal sole, mettendo la protezione solare.

Fedez

Il risultato? Su Instagram il rapper dichiara: “Sulla mia pancetta una roba a forma di microp*ne che mi fa abbastanza ridere“. “Sono contento di avere un microp*ne sulla pancia“. Fedez mostra la sua cicatrice che rispetto al resto del suo corpo è molto più chiara e ci ironizza su.

Abbronzatura a parte, il rapper sembra tornato in grandissima forma tanto da ricominciare anche gli allenamenti in palestra. L’energia che ha rivelato sul palco di LoveMi è un altro esempio di come stia guarendo dopo l’intervento per la rimozione del tumore al pancreas. Insomma, il rapper sembra tornato a tutti gli effetti alla sua vita, nonostante la cicatrice si veda ancora e in estate ancora di più.

Riproduzione riservata © 2022 - DG