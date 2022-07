Erano settimane che circolavano rumor di una loro presunta rottura, ora è la stessa ex corteggiatrice ad annunciare la fine della storia con Matteo Ranieri.

La notizia è ufficiale, Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati. Da settimane circolavano voci sulla loro crisi e rottura; i post social tra i due non si vedevano più e l’ex tronista non appariva mai con la sua fidanzata. Purtroppo, il gossip si è rivelato veritiero e a darne conferma è la stessa ex corteggiatrice sui social.

Valeria Cardone annuncia la rottura con Matteo Ranieri

Valeria Cardone lo annuncia ai suoi follower: “Ragazzi, io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo“.

Sembra che la storia non abbia retto alla quotidianità dopo Uomini e Donne, nonostante i due avessero dichiarato un forte amore e anche la volontà di andare a vivere insieme. Quello che traspare dalle parole dell’ex corteggiatrice è delusione e tristezza, stati d’animo che i fan avevano già notato in alcune delle sue dirette su Instagram.

Silenzio totale da parte di Matteo Ranieri invece, che non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione sulla fine della storia con Valeria. Ad incidere potrebbe essere stata anche la distanza tra i due, lui in Liguria e lei in Campania ma sicuramente sono anche altre le motivazioni. L’ultima volta la coppia è apparsa proprio nel dating show, in occasione della scelta di Luca, e già lì qualche fan attento aveva notato poca convinzione negli sguardi dei due innamorati.

Riproduzione riservata © 2022 - DG