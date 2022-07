Cosmary Fasanelli ha annunciato la rottura con Alex Rina sui social e ha chiesto ai fan di rispettare questo momento per loro molto delicato.

La ballerina e il cantante di Amici si sono lasciati. Settimane fa loro stessi avevano ammesso che per la loro storia era un “momento particolare” e ora Cosmary Fasanelli ha annunciato la rottura con Alex Rina su Instagram. Da quello che dichiarava il cantante il motivo potrebbe essere anche la distanza che non avrebbe aiutato la situazione.

L’annuncio di Cosmary sui social: “La mia relazione con Alex è terminata”

Una foto di Cosmary

Cosmary annuncia su Instagram la rottura con Alex, chiedendo ai suoi follower di rispettare questo momento: “Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello.“

Attualmente il cantante di Amici non è intervenuto e non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione mantenendo il riserbo sulla rottura.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG