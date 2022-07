La modella di origini messicane, nota per l’uso spropositato della chirurgia estetica, si dichiara attratta solamente da se stessa.

In occasione di un’intervista su Youtube, Mary Magdalene ha raccontato la sua storia dichiarando di essere “autosessuale” ovvero attratta solo da se stessa. La modella di origini messicane è nota per il suo aspetto che enfatizza molto alcune forme del corpo, con l’uso della chirurgia estetica da cui è dipendente.

Le dichiarazioni di Mary Magdalene

Una foto di Mary Magdalene

Come riporta FanPage, la modella parla della sua sessualità: “Ho appena scoperto questa sessualità e si chiama autosessuale. Sembra così ridicolo, così stupido, ma per me è davvero fo***amente bello da morire. Autosessuale fondamentalmente significa che sei innamorato di te stesso. So che potrebbe essere percepito come un comportamento narcisistico, ma per me è speciale perché mostra che non hai bisogno di nessuno”.

Nel corso dell’intervista Mary Magdalene ha raccontato la sua ossessione per la chirurgia, svelando che a causa di alcuni interventi ha rischiato di non svegliarsi più. In un altro caso stava per morire a causa di un infezione a seguito di un’operazione, ma nonostante questo non ha mai smesso di ricorrere ai bisturi. La modella conclude: “Ho imparato così tanto in questo modo… Non mi sento una vittima, non mi sento traumatizzata, mi sento davvero molto fortunata che Dio mi abbia dato questa esperienza di vita davvero unica. Preferisco semplicemente l’aspetto finto esagerato e innaturale. Per ottenere quell’aspetto esagerato, non puoi semplicemente ottenere risultati drammatici con uno o due interventi chirurgici. Ne servono molti.“

