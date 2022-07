Brutte notizie per Giorgia Soleri, influencer e scrittrice, nonché fidanzata di Damiano dei Maneskin. La ragazza è positiva al Covid.

Come un fulmine a ciel sereno, Giorgia Soleri ha annunciato di essere positiva al Covid-19. La giovane donna, influencer, scrittrice e fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha comunicato ai suoi fan di non stare molto bene e di dover interrompere il tour promozionale del suo libro.

Giorgia Soleri ha il Covid: come sta

Foto credit: VBettoja

“E’ successo”, ha scritto in una prima storia su Instagram Giorgia Soleri con tanto di strumento per testare la positività o meno al coronavirus. Il Covid-19 ha dunque colpito anche lei che, nelle successive immagini sui social, ha comunicato meglio il suo stato di salute.

“Per i prossimi eventi aspettiamo di vedere come procede. Vi terrò aggiornate”, ha detto facendo riferimento al tour di promozione del suo libro. Poi, sul suo stato di salute: “Per quanto riguarda i sintomi, sono sintomatica al momento. Niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma. Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare, prendendomi cura di lui in ogni modo possibile. Mi dispiace tanto per tutte le persone che si erano organizzate per partecipare agli eventi dei prossimi giorni, recupereremo il prima possibile, promesso”.

Di seguito il post Instagram della Soleri con tanto di programma del tour. A questo punto, le tappe di questa settimana e probabilmente anche della prossima saranno annullate e spostate ad altra data:

