Con la sua solita allegria e spirito, Mara Venier ha risposto presente anche all’ultima problematica che le si è presentata davanti. Parliamo di quanto accaduto nella sua terrazza di casa a Roma, sede di un simpatico siparietto ben documentato sui social dalla diretta interessata.

Dopo la fine della stagione televisiva e il saluto ai telespettatori di Domenica In, Mara Venier si sta godendo un periodi di meritato riposo. Il suo tempo libero è dedicato ai suoi hobby, alla famiglia, ma anche alla casa e qualche piccolo e divertente problemino.

Sui social, infatti, ecco la “Zia” pubblicare un filmato girato da suo marito Nicola Carraro, mentre si trova alle prese con la pulizia della terrazza tra caldo afoso e… bisogni di gabbiani.

La Venier si è mostrata nei panni di una vera e propria casalinga con una lunga camicia leggera e basta. Sotto di essa, molto probabilmente, solo le mutande. La presentatrice, con tanto di pompa dell’acqua, si è data una rinfrescata e poi ha ammesso di dover pulire tutto a causa dei bisogni dei gabbiani che avevano sporcato il posto. Il modo molto simpatico di porsi, le pose curiose e in generale tutta la situazione, hanno creato grande spasso tra i fan della donna che hanno commentato il suo post su Instagram con tante risate, emoticon e, in generale, tantissimo affetto.

Di seguito il post Instagram della conduttrice:

View this post on Instagram

