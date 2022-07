Una coppia storica di Uomini e Donne ha annunciato di essersi ufficialmente separata dopo sei anni: di chi si tratta.

L’annuncio è stato molto diretto e preciso, anche se le motivazioni sono rimaste private. Una storica coppia di Uomini e Donne ha annunciato la fine della propria relazione dopo sei anni. Parliamo di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, due ragazzi molto seguiti e amati dal pubblico della trasmissione Mediaset.

Uomini e Donne: l’annuncio della coppia

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

A dare l’ufficialità della fine della relazione, è stata la giovane Camilla attraverso una storia su Instagram nella quale ha spiegato, senza entrare nel dettaglio, che la storia con Riccardo si è ufficialmente conclusa.

“Buongiorno, scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine”, le parole dell’ex Uomini e Donne. “Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”.

“Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e spiegarvi, ringraziandovi del supporto costante. Spero che capirete che è un momento delicato e che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali e come non abbia voglia di parlarne oltre. Spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy, che abbiamo difeso anche durante la storia. Sempre vostra, Mapina”.

Da parte di Riccardo, al momento, nessun tipo di riscontro anche se, a giudicare dal suo profilo Instagram, non si vedevano immagini e altri contenuti legati a Camilla da diverso tempo. Vedremo se ci sarà una qualche dichiarazione in futuro anche da parte sua.

Di seguito il più recente post Instagram della coppia ancora insieme:

