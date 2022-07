Volti Reali a Wimbledon per assistere alla sfida di tennis Djokovic-Sinner. Sugli spalti presenti il Principe William e sua moglie Kate.

Sono giornate di tennis di altissimo livello quelle che si stanno vivendo in Inghilterra. Si gioca uno degli appuntamenti più importanti del mondo, Wimbledon 2022. Protagonisti dei quarti di finale odierni Novak Djokovic e l’italiano Jannick Sinner, impegnati sul centrale. Una gara di altissimo livello e che è caratterizzata da una cornice di pubblico d’eccezione. Presenti, infatti, anche il Principe William e Kate Middleton che si sono accomodati in tribuna d’onore per godersi la gara.

Wimbledon, William e Kate a vedere Djokovic-Sinner

Kate Middleton Principe Wiliam

I reali d’Inghilterra si sono presentati ad assistere al quarto di finale di Wimbledon tra il giovane tennista azzurro e il campionissimo Djokovic. L’erede al trono ha indossato un completo grigio e una cravatta scura, mentre la futura regina, sua consorte, un lungo abito azzurro a pois bianchi. William e Kate hanno preso posto, ovviamente, in tribuna d’onore prima dell’inizio del match e sono stati accolti anche da qualche applauso.

I due hanno scambiato qualche parola con altri presenti, poi il loro focus è andato ovviamente alla sfida. Sul rettangolo verde, infatti, grande spettacolo con l’italiano Sinner che dopo essere andato sotto di alcuni punti ha ribaltato le cose portandosi a casa i primi due set.

Non è dato sapere, ad onor del vero, per chi facciano il tifo William e Kate, ma siamo sicuri che se dovesse vincere l’azzurro non sarebbero dispiaciuti vista la grande passione per questo sport specie per la futura regina che, fin da piccola, ha sempre praticato il tennis anche se solo a livello scolastico.

Da quanto risulta, poi, la passione le è rimasta e le capita ogni tanto di praticarlo insieme ai suoi figli all’Hurlingham Club, un esclusivo centro sportivo della capitale inglese

Di seguito un post su Twitter di una pagina di fan della coppia Reale:

