Il montepremi di Wimbledon quest’anno è aumentato e dunque si parla di una cifra record: scopriamo quanto si vincerà.

L’edizione 2022 del torneo di Wimbledon sarà particolare rispetto alle edizioni precedenti. Il più famoso torneo di tennis al mondo, infatti, quest’anno non assegnerà punti per la classifica mondiale. Questa decisione è stata presa in seguito all’esclusione dei tennisti russi e bielorussi dalla competizione che ha scatenato la ritorsione di ATP e WTA. Nonostante questo, Wimbledon 2022 sarà un’edizione speciale per via del montepremi record messo sul piatto.

Wimbledon, montepremi record per il centenario di Church Road

Wimbledon 2022 sarà in assoluto l’edizione con il montepremi più alto della lunga storia del torneo di tennis. L’All England Club ha infatti annunciato che il montepremi di questa edizione dei Championships sarà in totale di 40 milioni e 350 mila sterline. A spingere gli organizzatori ad aumentare in questo modo il montepremi è stata la volontà onorare al meglio i cento anni di Church Road.

Nel 2022, infatti, il tempio di Church Road festeggia il centenario: la sede attuale del Centre Court è stata inaugurata nel giugno 1922. In occasione di questa ricorrenza è stata anche realizzata una mostra dal titolo 100 years of change nel museo vicino ai campi. Inoltre, ci sarà anche una collezione speciale di dieci poster con i giocatori e momenti più importanti della storia del torneo.

Wimbledon: il montepremi non è mai stato così ricco come nel 2022

Il montepremi di Wimbledon raggiungerà, come detto, la cifra record di oltre 40 milioni di sterline complessive. I vincitore del singolare maschile e la vincitrice del singolare femminile si porteranno a casa un assegno da 2 milioni di sterline a testa. Vediamo nel dettaglio a quanto ammonteranno i montepremi.

Wimbledon 2022: montepremi singolare maschile e femminile

Primo turno qualificazioni: 11.000 sterline (12.943 euro)

11.000 sterline (12.943 euro) Secondo turno qualificazioni: 19.000 sterline (22.356 euro)

19.000 sterline (22.356 euro) Terzo turno qualificazioni: 32.000 sterline (37.652 euro)

32.000 sterline (37.652 euro) Primo turno: 50.000 sterline (58.832 euro)

50.000 sterline (58.832 euro) Secondo turno: 78.000 sterline (91.778 euro)

78.000 sterline (91.778 euro) Terzo turno: 120.000 sterline (141.196 euro)

120.000 sterline (141.196 euro) Ottavi di finale: 190.000 sterline (223.561 euro)

190.000 sterline (223.561 euro) Quarti di finale: 310.000 sterline (364.757 euro)

310.000 sterline (364.757 euro) Semifinali: 535.000 sterline (629.501 euro)

535.000 sterline (629.501 euro) Finalista: 1.050.000 sterline (1.235.469 euro)

1.050.000 sterline (1.235.469 euro) Vincitore / vincitrice: 2.000.000 sterline (2.353.273 euro)

Wimbledon 2022: montepremi doppio maschile e femminile

Primo turno: 12.500 sterline (14.711 euro)

12.500 sterline (14.711 euro) Secondo turno: 20.000 sterline (23.537 euro)

20.000 sterline (23.537 euro) Terzo turno: 33.000 sterline (38.837 euro)

33.000 sterline (38.837 euro) Quarti di finale: 67.000 sterline (78.850 euro)

67.000 sterline (78.850 euro) Semifinali: 135.000 sterline (158.878 euro)

135.000 sterline (158.878 euro) Finalisti: 270.000 sterline (317.755 euro)

270.000 sterline (317.755 euro) Vincitori / vincitrici: 540.000 sterline (635.511 euro)

Wimbledon 2022: montepremi doppio misto

Primo turno: 3.750 sterline (4.411 euro)

3.750 sterline (4.411 euro) Secondo turno: 7.500 sterline (8.822 euro)

7.500 sterline (8.822 euro) Quarti di finale: 16.000 sterline (18.820 euro)

16.000 sterline (18.820 euro) Semifinali: 31.000 sterline (36.464 euro)

31.000 sterline (36.464 euro) Finalisti: 62.000 sterline (72.927 euro)

62.000 sterline (72.927 euro) Vincitori: 124.000 sterline (145.855 euro)

