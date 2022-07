Omicron circola con la nuovissima variante BA.2.75: secondo gli esperti è ancora più contagiosa delle precedenti. A cosa fare attenzione?

La nuovissima variante BA.2.75 di Omicron sta iniziando a preoccupare i virologi. Al momento, ci sono soltanto quaranta casi in tutti il mondo, ma questo sotto-gruppo presenta ben 15 mutazioni mai viste prima d’ora. Gli esperti, pur senza creare grandi allarmismi, invitano la popolazione mondiale a fare attenzione.

Omicron, nuovissima variante BA.2.75: cosa sapere?

Mentre il mondo intero fa i conti con Omicron 5 – in Italia si parla di quinta ondata e si rivedono le regole della quarantena – spunta una nuovissima variante BA.2.75. Secondo gli esperti, si tratta di un sotto gruppo che si è sviluppato da BA.2 e che presenta 15 mutazioni nuove e originali. Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell’Imperial College di Londra, ha dichiarato che oltre a queste variazioni ne contiene altre 45 legate alla contagiosissima BA.5. Le mutazioni essenziali, però, sono due: G446S e R493Q. Il motivo? Sembra che questa nuovissima variante di Omicron sia in grado di aggirare il vaccino in modo maggiore rispetto alle ‘colleghe’ che l’hanno preceduta.

Ad oggi, stando a quanto scrive il Corriere della Sera, ci sono solo quaranta casi di positivi in tutto il mondo. Ad essere interessati da questa variante sono: India, Australia, Canada, Germania, Regno Unito e Nuova Zelanda. Considerato quanto successo nei due anni passati, però, è spontaneo pensare ad una imminente diffusione in ogni angolo del globo.

Lo stesso virologo Matteo Bassetti, direttore del centro di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha twittato: “Credo valga la pena tenere d’occhio” la nuova sotto-variante #Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme“.

Omicron, nuovissima variante: per ora, nessun allarme in Italia

Per ora, gli esperti non si sono ancora espressi sulla contagiosità della nuovissima variante di Omicron, ma sono tutti concordi nell’invitare la popolazione a non abbassare la guardia. Sembra, infatti, che questo sotto-gruppo sia immune al vaccino, tranne nelle persone che hanno contratto la variante BA.1. Pertanto, è necessario correre ai ripari e creare nuovi vaccini che siano efficaci contro le mutazioni.

