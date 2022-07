Quanto costa un tatuaggio al polpaccio? Dipende dalla dimensione del disegno e al numero di pigmenti di colore che si utilizzano!

Chi ha la passione per i tatuaggi sa che ce ne sono alcuni particolarmente di tendenza. Per l’universo maschile ma non solo, uno di questi è il tatuaggio al polpaccio, in particolare sotto forma di tribale o maori. Ma anche per le donne pian piano apprezzato scegliendo però disegni più delicati e pieni di sfumature colorate. Inoltre, il tatuaggio al polpaccio è sempre più richiesto, anche perché permette di essere facilmente coperto se si lavora in contesti lavorativi non permissivi in questo senso.

È sempre consigliabile infine rivolgersi a un centro tattoo professionale e ad un tatuatore esperto che lavori rispettando le regole di igiene e profilassi imposte dalla legge.

Costo tatuaggio: scritta, maori e tribale

Per quanto riguarda il prezzo, dipende sempre dalla grandezza del disegno, dal tipo che si vuole e dal numero di pigmenti impiegati per colorarlo. È ovvio che un tatuaggio in bianco e nero è di facile realizzazione verrà a costare molto meno rispetto a uno per il quale sono necessarie diverse sedute e un’infinità di colori.

Tatuaggio al polpaccio

La prima opzione può valere per un tatuaggio maori al polpaccio, o per un tribale al polpaccio, che in genere sono sempre in bianco e nero, anche se il disegno può comprendere gran parte della superficie della gamba. Anche per una scritta si usa in genere il bianco e nero, e la superficie è addirittura minore. In quest’ultimo caso si parla di costo per tatuaggio piccolo, ed è minore rispetto ai casi precedenti.

Comunque, orientativamente possiamo dire che prendendo ad esempio un tatuaggio giapponese (di quelli che recano i personaggi dei manga e vari ideogrammi) che copra l’intero polpaccio, si può arrivare a spendere una cifra tra i 200 e i 350 euro, molto colorato.

Se è piccolo e in bianco e nero il costo si aggira dai 70 ai 150 euro. Invece se è in bianco e nero ma di dimensioni medio/grandi il prezzo sale dai 160 ai 250 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG