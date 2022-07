Conservare tutte le conversazioni di WhatsApp quando si passa da Android a iPhone è ora possibile: ecco come.

Lo scorso autunno, WhatsApp aveva introdotto parzialmente la possibilità di trasferire le chat da iPhone ad Android. Tale opzione non è però stata possibile fino ad oggi per chi voleva passare da uno smartphone del robottino verde a uno della mela. Dopo una lunga attesa, un nuovo aggiornamento ha reso possibile anche per questi utenti la funzione di trasferire lo storico chat. Ora è quindi possibile trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone.

WhatsApp: l’aggiornamento consente di trasferire chat da Android a iPhone

Gli utenti di WhatsApp che vogliono passare da un cellulare Android ad un iPhone, da oggi non devono preoccuparsi di perdere le chat. Migrare i contenuti da un dispositivo all’altro è infatti ora molto più semplice e non c’è necessità di usare delle applicazioni terze.

La richiesta di tante persone è stata soddisfatta grazie al lavoro congiunto dell’applicazione di messaggistica istantanea e Apple. Grazie a questo duro lavoro, dunque, è adesso possibile trasferire lo storico chat da un dispositivo Android a uno iPhone in maniera rapida e sicura.

Questo nuovo aggiornamento non è però ancora disponibile per WhatsApp Business in quanto è ancora in beta. Nonostante questo si tratta di una funzionalità ufficiale che è stata oggetto anche di un lancio Apple. Per poter sfruttare questa possibilità, è necessario installare la versione 15.5 di iOS.

Trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone: come fare

Tutti coloro che hanno installata l’ultima versione di iOS, quindi, possono sfruttare la funzionalità. Il trasferimento chat di WhatsApp () si esegue in fase di setup, ossia quando si imposta il nuovo iPhone. Il procedimento è semplice, infatti basta seguire le istruzioni e il trasferimento avviene in modo automatico. È necessario utilizzare l’app per Android Passa a iOS per trasferire contatti, foto, video, cronologia messaggi e – da ora – anche chat di WhatsApp.

Durante il setup del nuovo iPhone si deve selezionare “Trasferisci i dati da Android” e seguire le istruzioni che appaiono sull’app installata nel vecchio cellulare. A questo punto, quanto la procedura è completa, si può aprire WhatsApp e loggarsi con il proprio numero di telefono. In questo modo tutto lo storico delle conversazioni appariranno esattamente come nel vecchio dispositivo.

