Il vincitore dell’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis ha raccontato in che modo spenderà il montepremi ottenuto dopo il successo al reality.

Ha vinto in modo molto netto L’Isola dei Famosi 2022. Parliamo, ovviamente, di Nicolas Vaporidis, noto attore molto amato in Italia, che si è messo in luce in Honduras arrivando fino al successo finale. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni, il romano di origini greche ha risposto ad alcune domande relative all’esperienza ma anche al montepremi vinto e a cosa farà col compenso conquistato.

Nicolas Vaporidis: come spenderà il montepremi vinto all’Isola

Dopo aver vinto L’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis non ha perso la testa e neppure l’obiettivo di continuare con la sua attività in Inghilterra. Ecco perché, dopo aver vinto 100 mila euro di montepremi, la cui metà andrà in beneficenza, l’attore ha raccontato: “Come spenderò i soldi? Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”, le parole dell’uomo.

Tornando sull’esperienza all’Isola e la sua salute: “Quanti chili ho perso? Io ne ho persi 8, peso 56 kg come a 13 anni. Ho l’aspetto da patito, ma i medici hanno detto che recupererò”.

Sull’amicizia nata con Edoardo Tavassi: “Io sono e resto un ragazzo di Trastevere. Amo circondarmi di persone vere e buone, al di là della loro professione. Edoardo non ha un profilo intellettuale convenzionale, ma è intelligente e autoironico. Sono attratto dall’umanità delle persone”.

Infine un pensiero molto tenero su quali siano state le persone che per prime ha sentito dopo il termine del reality: “La prima telefonata? Prima alla mamma, poi alla fidanzata”.

Di seguito il post Instagram dell’Isola dei Famosi con il momento del successo dell’attore:

