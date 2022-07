Il noto comico, attore e presentatore Giorgio Panariello ha rivelato alcuni dettagli meno noti della sua vita privata: dall’infanzia a oggi.

Non ne parla spesso, ma quando lo fa è sempre molto emozionato. Giorgio Panariello è tornato ad affrontare alcuni aspetti della sua vita privata non inediti ma poco conosciuti. In modo particolare la sua infanzia, il rapporto col fratello, purtroppo poi morto, e tanto altro. Intervenuto in collegamento con I Lunatici su Rai Radio 2, il presentatore ha ripercorso alcuni di quei momenti.

Panariello e l’infanzia difficile: la madre, i nonni e il fratello

Giorgio Panariello

Giorgio Panariello ha raccontato alcuni passaggi della sua vita privata e soprattutto della sua infanzia quando, sua madre, appena partorito, lo aveva del tutto abbandonato. “Sono stato adottato dai miei nonni perché mia madre se ne è fregata di me”, ha detto amaramente l’uomo. “Era una ragazza madre, non sapeva come gestire la cosa, mi ha lasciato all’ospedale. I miei nonni sono venuti a prendermi e mi hanno portato in Versilia con loro”.

Parlando della situazione in famiglia dei suoi nonni e del fatto che decisero di prendersi cura di lui ma non di suo fratello, nato l’anno seguente: “Loro avevano già cinque figli, non potevano tenere in casa un altro ragazzino, perché mia madre aveva lasciato anche lui. Non potevano adottarlo e lo hanno messo in collegio. Poi nel tempo ci siamo ritrovati”.

Proprio sul fratello: “Vedevo questo ragazzino che veniva a casa per le feste comandate, per il suo compleanno. Pensavo fosse un amichetto. Poi col tempo ho iniziato a fare domande e mi hanno detto che era mio fratello. Franco ha preso con grande dolore questo abbandono doppio, ho convissuto con la sua vicenda, che poi ho anche raccontato in un libro. Però devo essere sincero: ho avuto un’infanzia dura, difficile, ma non infelice. I miei nonni non mi hanno fatto mancare niente. Purtroppo non hanno potuto fare la stessa cosa con mio fratello”. Proprio il fratello di Panariello, Franco, è poi tragicamente morto nel 2011.

Di seguito un recente post Instagram del comico con le informazioni sui suoi spettacoli estivi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG