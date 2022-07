Dopo l’annuncio del tumore, Giovanni Allevi sta combattendo la sua battaglia ma sui social ammette di soffrire. E non poco…

“Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Erano state queste le parole di Giovanni Allevi solamente poche settimane fa, quando, sui social, aveva dato la triste notizia di aver scoperto di avere un tumore.

Adesso, l’artista sta combattendo anche se, per sua stessa ammissione, la battaglia non è facile e, ad ora, è decisamente dolorosa, anche fisicamente.

Giovanni Allevi e il tumore: “Un dolore insostenibile”

Giovanni Allevi

Sono indubbiamente settimane complicate per Giovanni Allevi che si sta sottoponendo alla terapia per sconfiggere il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario. Il noto artista ha condiviso in queste ore un messaggio con i fan in cui, senza giri di parole, ammette di soffrire e di subire anche del dolore fisico causato, evidentemente, dal male abbinato indubbiamente alle cure.

Mostrandosi in pigiama, lo sguardo molto serio e provato, Allevi ha scritto: “Ma l’anima esiste? Secondo me, sì! Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile. O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore”.

Parole che indicano una grande sofferenza ma anche la voglia di combattere e di avere la meglio contro questo brutto male. Per farlo, l’artista avrà bisogno anche dell’affetto della gente, dei fan e degli amici e, in questo caso, non pare mancare.

Tantissimi i commenti arrivati al suo post con grande incitamento a combattere e resistere.

Di seguito il post Instagram di Allevi:

