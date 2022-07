Alena Seredova ha risposto ai suoi fan sul suo rapporto con l’attuale compagna del suo ex marito Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico.

Alena Seredova torna a parlare, in un certo senso, del suo ex marito Gianluigi Buffon, storico calciatore della Nazionale italiana e della Juventus, ora al Parma. I due hanno condiviso anni di gioia dando alla luce anche due figli. Poi, come noto, la fine della relazione, col calciatore ha scelto di intraprendere una nuova storia con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Proprio sul rapporto con quest’ultima ha parlato la modella ceca rispondendo alle domande dei fan sui social.

Alena Seredova: la verità sul rapporto con Ilaria D’Amico

Alena Seredova

Col suo solito fare dolce e sincero, Alena Seredova ha confidato ai suoi seguaci social con alcune stories il vero rapporto che c’è tra lei e l’attuale compagna dell’ex marito. “Non abbiamo mai avuto rapporti burrascosi, assolutamente no. Perciò situazione stabile, come all’inizio, sempre uguale”, ha detto la modella ceca con grande serenità.

Nessuna problematica neppure con i genitori di Buffon, nonni dei suoi figli: “Per me sono nonni, sì, la nonna la sento ogni tanto”.

Cambiando completamente tema, i fan della Seredova hanno posto molte altre domande e, una in particolare, ha destato curiosità: “Se non seguo Michelle Hunziker per invidia? Io penso di non essere una persona invidiosa perché mi piace proprio quello che ho, seguo persone che sento anche al telefono, che ho incontrato e con cui ho fatto qualcosa insieme. Seguo sua figlia (Aurora ndr): non vale almeno 5 punti?”, ha risposto la donna.

Di seguito un recente post Instagram della donna con i figli avuti da Gianluigi Buffon:

Riproduzione riservata © 2022 - DG