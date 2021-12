Sono molte le giornaliste sportive (e non) che hanno conquistato il cuore di alcuni sportivi di fama internazionale: scopriamo di chi si tratta.

Ilaria D’Amico è senza dubbio una delle giornaliste sportive più famose ad aver conquistato il cuore di un calciatore (Gigi Buffon) e come lei sono molte le giornaliste che fanno coppia fissa con alcuni dei volti più celebri del campo da calcio. Scopriamo di chi si tratta e alcuni dettagli sulle loro storie d’amore!

Le giornaliste che hanno conquistato dei calciatori

La storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon ha avuto un inizio burrascoso (i due furono avvistati insieme la prima volta mentre lui era sposato con Alena Seredova) ma è proseguita liscia come l’olio: fanno coppia fissa ormai dal 2013 e nel 2014 hanno avuto insieme un figlio, Leopoldo Mattia.

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon

Un’altra delle più belle coppie formata da una giornalista e da un calciatore è stata senza dubbio quella formata dal portiere Iker Casillas e dalla giornalista Sara Carbonero. I due sono stati insieme dal 2016 al 2021 e hanno avuto due splendidi figli, Lucas e Martin. Si sono separati ufficialmente in maniera pacifica e lo hanno annunciato pubblicamente con un comunicato (riportato da La Repubblica) in cui hanno affermato: “È una decisione molto ponderata che prendiamo di comune accordo. Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre. La nostra priorità è l’affetto e il benessere dei nostri figli, proteggendoli in modo che crescano in un ambiente stabile e sano”.

La giornalista di Sky Sport Anna Billò è sposata dal 2013 con l’ex calciatore del Milan Leonardo Nascimento de Araújo, padre dei suoi due figli: Tomas e Tiago.

Galeotta fu un’intervista anche per il centrocampista Xavi Hernandez, sposato con la giornalista Nuria Cunillera. I due hanno avuto due figli, Asia e Dan, e sono felicemente sposati dal 2013.

Mikaela Calcagno, giornalista sportiva nonché volto noto di Mediaset, ha fatto invece breccia nel cuore dell’ex arbitro Gianluca Paparesta. Nel 2019 i due hanno avuto una bambina, Mia.

Anche tra Michela Persico (giornalista di Mediaset Premium) e Daniele Rugani è scoccato il colpo di fulmine e dal 2016 fanno coppia fissa. Nel 2020 il loro amore è stato consacrato dall’arrivo del piccolo Tommaso, loro primo figlio.

