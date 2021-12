Da Damante e Giulia De Lellis a Paola Frizziero e Angelucci: scopriamo quali sono le storiche coppie di Uomini e Donne che non stanno più insieme.

Da Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Andrea Damante e Giulia De Lellis, sono tante le coppie “storiche” di Uomini e Donne che hanno messo fine alle loro storiche relazioni solo dopo aver lasciato il fortunato format tv di Maria De Filippi. Scopriamo cosa c’è da sapere su alcune di queste e sui motivi dei loro addii.

Uomini e Donne: le coppie che si sono lasciate

Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata senza dubbio una delle storie più famose sbocciate all’interno del dating show di Maria De Filippi.

I due sono stati insieme dal 2016 al 2020 ma, negli ultimi anni, la loro storia è stata caratterizzata da frequenti tira e molla. Alla sua rottura con Andrea Damante la famosa influencer ha dedicato il libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza!. In seguito all’addio al Dj veronese Giulia De Lellis si è legata a Carlo Gussali Beretta, ex migliore amico del suo ex (che a sua volta si è fidanzato con l’attrice Elisa Visari).

Anche Paola Frizziero e Salvatore Angelucci sono stati una delle coppie più famose del dating show: i due hanno tenuto i telespettatori col fiato sospeso durante la loro partecipazione a Uomini e Donne, ma dopo appena 8 mesi dal momento della scelta si sono detti addio.

“Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano. Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa. Svegliarmi con lui, vivere la quotidianità, mi ha fatto scoprire che quella persona non la conoscevo veramente e non l’amavo. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”, ha dichiarato in seguito Paola Frizziero al Magazine di Uomini e Donne.

Gemma, Giorgio e le altre storie finite di Uomini e Donne

Dopo un lungo ed estenuante corteggiamento a Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Gemma Galgani si sono bruscamente detti addio nel 2015. In particolare Manetti ha deciso di troncare la relazione con la dama torinese perché lei avrebbe deciso di non seguirlo al di fuori dello show e vivere la loro storia lontano dalle telecamere. In seguito Gemma è rimasta uno dei volti storici del programma che l’ha resa celebre, mentre “il Gabbiano” ha fondato una propria agenzia di organizzazione di eventi e ha lasciato per sempre lo show.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono conosciuti a Uomini e Donne e sono convolati a nozze nel 2016. L’unione è durata, però, appena 4 anni (si sono separati ufficialmente nel 2020).

Altra storia che non ha avuto il lieto fine è stata quella tra Federico Mastrostefano e Pamela Compagnucci. L’ex tronista ha detto addio alla storica compagna in diretta tv a L’Isola dei Famosi del 2010. I due hanno successivamente ritrovato la felicità intraprendendo delle nuove relazioni.

